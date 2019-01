Mal comienzo

Arranca el 2019 con dos noticias que parecen un grito para que no olvidemos dos de los problemas más graves que tiene el país.

Dos feminicidios inauguran una cuenta sangrienta que no se controla de año en año a pesar de los estudios, programas y fondos que se destinan. O estas iniciativas no son suficientes o no son eficaces.

La otra, el nacimiento del primer bebé del año mezcla la alegría de una nueva vida con la no tan alegre realidad de la maternidad adolescente. Una niña de 16 años se ve lanzada a la vida adulta sin las herramientas necesarias, ni físicas, ni sociales, ni psicológicas para hacerlo con éxito.

Dos problemas profundos que el país arrastra en un baile de cifras al que a veces nos limitamos a resaltar.

Pero empezar el año con estas dos historias entristece la fecha y debe alertarnos. 2018 terminó con 65 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas. Somos el quinto país en embarazo adolescente en América latina y el Caribe. Para pensarlo...