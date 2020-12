¿Medidas más duras?

No importa que lo diga el Gabinete Social, el Colegio Médico, el director de Infectología o el mismo presidente de la República: el hecho grave es que los casos activos de COVID-19 aumentan y la positividad ya ha subido a un 37%.

No son buenas noticias y todavía no se sabe el alcance o la repercusión que haya tenido el primer feriado de esta época navideña.

Ahora nos encaminamos al del 31 de diciembre, donde será más frecuente, lamentablemente, la violación a las medidas de distanciamiento físico o uso de mascarillas.

La mortalidad ha descendido, ese es un buen dato, da confianza en el cuidado que el personal sanitario y médico da a los contagiados aunque no la suficiente como para bajar la guardia.

No va a ser un final de año normal, porque no ha sido normal el resto de 2020 y porque las consecuencias económicas no han terminado de manifestarse.

No es de extrañar que se anuncie que las medidas de restricción de movimientos podrían endurecerse. Aunque quede la duda de si como se aplican... las medidas funcionan.