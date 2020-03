No hay que asustarse

La detección de un primer paciente afectado por el coronavirus, designado por la Organización Mundial de la Salud como Covid-19, no debe asustar a la población.

Con los contactos con el exterior que tiene nuestro país era natural que nos llegaran casos. Las autoridades han dado seguridades de que tienen controlados los aeropuertos y puertos de la República y el personal médico, que es la primera línea de defensa, está preparado para detectar los casos que ocurran.

No hay de qué asustarse, no solo por las previsiones que han tomado las autoridades de salud, sino porque el coronavirus no tiene una mortalidad tan alta, menos del 2 por ciento, como otras bacterias y enfermedades.

Lo que sí debemos todos hacer es tomar las necesarias precauciones para no infectarnos, siguiendo las instrucciones del ministerio de Salud Pública y las precauciones normales de higiene que eviten la transmisión de la enfermedad. Y no espere a que se le desarrolle una “gripe” para acudir al médico.

Curarse en salud es la mejor de todas las medicinas.