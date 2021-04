Aunque la noticia hoy sea la Operación Coral y la más reciente la operación Antipulpo, la lucha contra la corrupción y muy específicamente contra la impunidad con que se han manejado los grandes casos, se graduará con Odebrecht.

Esta mega estafa, de proporciones continentales, ha tenido grandes repercusiones en todos los países donde la justicia se empeñó en perseguirla.

Aquí, donde se encontraba el centro de operaciones, la oficina encargada de tramitar y pagar los sobornos, el caso sigue un proceso lento y correoso, siempre al borde del desistimiento.

La ironía es que, aunque todo el continente coincide en lo que ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió y cuánto dinero se movió... aquí todavía existe la posibilidad de que se determine que no hay pruebas. Que el expediente estaba mal sustentado, que las delaciones no cuentan, que el documento no está traducido, que nadie viajó a Brasil...

La justicia independiente con que se estrenó el Gobierno tiene en el caso Odebrecht una prueba determinante. Los casos que se van denunciando son importantes. Pero Odebrecht ya es un símbolo de cómo hacer o no hacer justicia.