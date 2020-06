Otra vez los Amet

Con el aumento de la circulación de vehículos los agentes de la Digesett, los conocidos Amet han vuelto a las intersecciones a sustituir a los semáforos en la distribución del tránsito.

Reiteramos que es un error que provoca entaponamientos y enojo de los conductores.

Además, muchas de sus acciones constituyen violaciones a la lógica de las leyes de tránsito, pues cambian el espíritu y el sentido de las cosas.

Tomemos el caso de un turista que nos visita desde un país donde se cumplen las reglas y que está de pie en una intersección esperando que cambie el semáforo para cruzar la calle. Él o ella ven que el semáforo les da paso, señal de que los vehículos se detendrán para dejarlos pasar, pero no. Si da dos pasos al frente será atropellado por uno de los bólidos que quiere aprovechar hasta el último segundo de paso libre.

El rojo no es para continuar la marcha sino para detenerse. No se puede dejar a una larga fila de conductores observando cómo cambia el semáforo sin poder pasar porque un agente de tránsito tiene instrucciones de hacer infuncional la ley. Así no.