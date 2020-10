Los cinco pilares sobre los que se articulará la política de Marca País (Turismo, Inversión, Cultura, Ciudadanía y Exportación) son, cada uno por sí mismo, un pilar que necesitamos reactivar.

El concepto de Marca País va más allá de las urgencias económicas y de los intereses particulares de grupos, gobiernos o sectores. No existe una estrategia exitosa que pueda identificarse con el concepto que no cuente con la participación de todos. Si los ciudadanos no la hacen suya, se queda como una simple estrategia oficial de mercadeo. La marca de un país engloba lo que identifica a los que lo viven y lo sienten.

Volver a convocar el concurso fallido es un buen paso y se ha dado rápidamente. Habrá que ver si el asunto del logo plagiado llega a la Justicia y si se recuperarán los 32 millones que costó.

Ahora se hace hincapié en convocar a los jóvenes diseñadores dominicanos y la medida parece acertada. Involucrar a los jóvenes creativos en esta política de Estado es una forma de conocer otras miradas, menos corporativas.

Nadie mejor que ellos para enseñar al mundo la República Dominicana de hoy.