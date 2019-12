En estos días en que el sector público y las empresas privadas han comenzado a entregar el salario de Navidad a sus empleados y trabajadores, todos debemos mostrar prudencia: prudencia para proteger ese salario de la delincuencia que se desborda en estos tiempos, y prudencia en el gasto.

Toda persona tiene el deber de rodear el fruto de su esfuerzo de toda la protección posible. Por eso, no saque efectivo en lugares con poca protección y no lleve mucho dinero cuando vaya de compras. Al mismo tiempo, no alardee de cuánto le va a ingresar en la Navidad porque lo pueden asaltar en su propia casa.

Por otra parte, sea prudente en el gasto. Más dinero no quiere decir necesariamente que haya que gastarlo todo en la temporada. Guarde pan para mayo. Invierta sabiamente su dinero pagando deudas molestosas, adquiriendo un activo de valor para su familia, o simplemente ahórrelo, pero no lo bote en cuestiones perecederas.

Es muy importante que no se deje llevar por las modas y las aspiraciones de los hijos. Sea buen padre de familia protegiendo su dinero.