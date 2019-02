En un país donde se hacen tantas obras innecesarias muchas veces solo para complacer a un aliado político, ¿qué es lo que impide que el puerto de Manzanillo no se repare en un proyecto público-privado y se ponga en funcionamiento como alternativa de carga para la región norte?

Aquí se han construido aeropuertos que están cerrados, aunque en un futuro puedan ser útiles; escuelas tan cercanas la una de la otra que no se explica el gasto. Aquí se han desviado autopistas costosísimas para no afectar la finca de un potentado, y la historia podría incluir mil casos más.

Pero no se dan señales de que hay interés real, no de boca, para ampliar (no es construir uno nuevo) un puerto que si se deja como está no será operativo a partir de este mismo año para la carga europea.

Los bananos de la Línea Noroeste tienen que viajar a los puertos de la capital para ser exportados, cuando Manzanillo está en su vecindad. Zonas francas fronterizas tienen el mismo problema. ¿Qué es lo que falta? ¿Quién detiene este proyecto vital para el desarrollo de esa región? Alguien debe explicar...