Que gane el país

Que en los Congresos los legisladores discutan con vehemencia los proyectos, que se formen bloques por afinidades partidarias o ideológicas y que se produzcan los incidentes propios de los juegos de poder, es propio de los sistemas democráticos y constituye una de las bases para la buena gobernabilidad.

Aquí hemos sabido tener congresos de oposición al Gobierno, a veces hasta del mismo partido. Corresponde a la habilidad política del Poder Ejecutivo y a la capacidad de negociación de los legisladores, que el país salga ganando de esa confrontación.

Los congresos más nocivos son aquellos que dejan de cumplir su función y se convierten en un sello de goma del Ejecutivo, pues su papel primordial es servir de contrapeso en la arquitectura democrática de los poderes públicos.

Sin embargo, oposición no puede convertirse en obstrucción. No todos los proyectos que envía el Ejecutivo son malos y es deber del Congreso conocerlos con espíritu crítico pero constructivo. No todo empréstito es malo, del mismo modo que no es buena por definición toda propuesta de la oposición.

Que domine la razón y el bien del país.