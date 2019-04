Reforma y reelección

De todo el debate sobre la reelección dos cosas salen claras: primero, la gente no quiere que la Constitución se esté modificando a cada momento para complacer a quien detente el poder y, segundo, que la gente no tiene un concepto claro de las ventajas o desventajas de la reelección presidencial.

Prácticamente todos los órganos intermedios de la sociedad se han expresado contra una reforma constitucional que facilite la reelección. Se puede decir que desean una reforma sobre aspectos puntuales, pero tienen temor de abrir la ventana de la reforma y que se cuele la reelección presidencial, porque nadie se ha opuesto a poner límites a la reelección de senadores, diputados, alcaldes o regidores.

Por otro lado, recién se comienza a poner en contexto las ventajas y desventajas de la reelección presidencial en países de precaria institucionalidad como el nuestro.

En términos teóricos una reelección controlada no ha probado ser mala, distinta a la reelección indefinida o a la no reelección que también afecta no solo la gobernabilidad sino el avance del país por la poca duración de los períodos.