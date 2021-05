Tierra fértil

No es la primera vez que se levantan voces contra la urbanización de las tierras más fértiles del Cibao. El crecimiento urbano de las ciudades del interior se va tragando lo que fueron extensos sembradíos, campos cultivados.

El planeamiento urbano deficiente no es un problema exclusivo de la capital. La arrabalización de los pueblos del Este, punto de mayor crecimiento poblacional del país y de otros puntos es evidente. Crecimiento desordenado sin la planificación de servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad, hospitales o escuelas.

En el caso de Moca, por la fertilidad de su tierra, hace años que grupos de mocanos piden un estudio minucioso del crecimiento de la ciudad, de manera que sea compatible el desarrollo con la preservación de su mayor riqueza, la tierra.

La ordenación del territorio es la eterna asignatura pendiente del estado dominicano. No solo la ordenación administrativa, también la urbanística. No hay crecimiento sostenible si no es planificado ni contempla todas las variables necesarias para hacerlo orgánico y viable.