Vuelve a encenderse el debate sobre las tres causales que permitirían el aborto en el país y que contempla el proyecto del nuevo Código Penal.

Esta vez la discusión en las redes la ha provocado una declaración del presidente Abinader, que se ha manifestado públicamente como un creyente católico y que asume las tres causales como la postura que su partido, el más votado por los dominicanos, ha defendido en el Congreso y en su programa electoral.

Dos de las tres causales no despiertan realmente controversia social. En el caso de que la vida de la madre corra peligro, siempre se ha priorizado la vida de ésta sobre la del feto. Cuando la vida del todavía no nacido es inviable, tampoco la sociedad lo discute. Cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto es cuando realmente el debate, no solo religioso, se enciende. No se habla de aborto libre.

Este tema no se va a resolver en discusiones en las redes sociales. El Poder Legislativo ha elegido durante años no actuar respecto de este tema, y esa pasividad es de hecho una postura activa. Un impasse que debe resolverse ya.