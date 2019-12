“Verja” poco transparente

El ministerio de las Fuerzas Armadas va a construirle a la Dirección General de Aduanas una “verja” en el área fronteriza de Jimaní. El Ministerio ha escogido la palabra “verja” con mucho recato, para no decir “muro”, palabra que tiene una connotación política muy clara en nuestros países.

Evidentemente, sea una verja o un muro, que discrepan semánticamente, aunque casi significan lo mismo, la decisión tiene implicaciones sobre la imagen del país que deben ser cuidadosamente analizadas.

Las Fuerzas Armadas han explicado que comunicaron la decisión al gobierno haitiano como manda el protocolo, pero esa información no significa que los sectores que se benefician de lo que pasa en la frontera no vayan a crear problemas que incluyan el uso de la fuerza. Por tanto, la decisión debió salir de la Presidencia de la República, responsable de la política exterior y de nuestra integridad territorial, no de Aduanas.

Como hay que suponer que la acción fue autorizada, el Gobierno debió ser más transparente, pues es una decisión soberana de la que no hay que avergonzarse.