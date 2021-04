Vuelta atrás

Parecería que la semipresencialidad en las aulas, que tímidamente se abría paso, va a ser de nuevo limitada. Aunque no se ha facilitado la tasa de positividad en los municipios que habían abierto las escuelas (no completamente), fuentes del ministerio ya sugieren que se baraja la posibilidad de volver a cerrarlas.

No sorprende. La Asociación Dominicana de Profesores no mostró nunca mucho interés en volver a las aulas y la medida de apertura dispuesta por el Minerd fue tímida y obligada por las presiones, no tanto de los colegios privados como de los padres.

República Dominicana es uno de los países del área que más tiempo han mantenido a los alumnos fuera de las escuelas.

Puede decirse que muchos estudiantes tendrán ya un retraso de dos cursos mal terminados. Sumemos a eso el abandono escolar que hace un par de meses se calculaba ya en 20,000 alumnos y consideremos el curso que viene. Si se regresa a las aulas, los estudiantes necesitarán un tiempo de readaptación. No son buenas noticias para la educación dominicana.