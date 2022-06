¿Por qué se oculta la información?

No solo preocupa que desde el Congreso Nacional se legisle para coartar el derecho a la libertad de expresión. También inquieta que las Oficinas de Libre Acceso a la Información Pública no cumplan su rol de suministrar las informaciones, como manda la ley. El Minerd se resiste a ofrecer el dato sobre la deserción escolar en el curso 2020-2021. Se acogen a las prórrogas que otorga la ley, pero la violan, pues aunque tienen el dato no lo proporcionan. Responden que “publicarán un informe en las próximas semanas”.

