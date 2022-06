Que los datos del Banco Mundial sobre la crisis de aprendizaje y la evaluación de las clases a distancia en América Latina y el Caribe sean cuestionados por instituciones con vínculos muy estrechos con el Ministerio de Educación, es discutible. Las notas y cartas están mal dirigidas. No son datos que da Diario Libre. Son datos de un organismo internacional que siempre ha sido aliado del Estado dominicano. Ahora los datos no caen bien cuando antes se celebraban y usaban para campaña. El problema no es el mensajero.

