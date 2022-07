La Cámara de Diputados no trabaja hoy

Como si se tratara de una réplica de las actuaciones de la Asociación Dominicana de Profesores o de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que suspenden clases para celebrar elecciones en días de semana, la Cámara de Diputados informó que no trabajará este viernes porque se estarán realizando trabajos en las conexiones de energía eléctrica de la instalación, que aparentemente no podían esperar al fin de semana, cuando no se trabaja. Estas son las decisiones que ayudan a la “buena reputación” de esas instituciones.

