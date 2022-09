Nos estamos superando...

Que el senador de Montecristi, Ramón Pimentel Gómez (PRM) admita que su esposa, una prima y su consultor jurídico recibieron cheques del Bono de Apoyo Familiar, de Supérate, parece no ser suficiente escándalo, así que se le agrega un ingrediente extra.

Supérate responde a ese caso diciendo que la base de datos de SIUBEN (Sistema Único de Beneficiarios) no se actualiza desde el 2018 y que por eso aparece gente que no debiera. O sea, Supérate no ha actualizado sus listas ni siquiera por los fraudes recientes.