¿Emergencias o relaciones públicas?

Ahora que ya pasó el huracán Fiona y que toca es trabajar duro para recuperar los daños, parecería que hay gente pensando en otras cosas, como, por ejemplo, sacar provecho político.

De un lado aparecen los que dicen que no se hizo lo suficiente y de otro, obviamente, todo lo contrario. A El Espía, por ejemplo, no le gustó ver en redes oficialistas al director del COE diciendo que “este gobierno se ha articulado como ningún otro”, porque Juan Manuel Méndez tiene casi dos décadas en el cargo por eficiente, no político.