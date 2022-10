El registro de las motocicletas

El tema de las licencias especiales y específicas para motoristas ha levantado un avispero que realmente merece que se le preste más atención.

El famoso registro exige que no solo se inscriba la motocicleta, algo que se supone ya hace la DGII, sino que se identique el casco con la placa del motor, pero también una licencia única para esa motocicleta. ¿Y si usted tiene dos motocicletas? Necesita tener dos licencias. ¿Y si quiere prestar su motor? No puede, su licencia no le vale a otro. ¿Y para venderlo? Eso no se ha explicado.