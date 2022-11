A Pacheco le va la noche

Alfredo Pacheco, eficiente presidente de la Cámara de Diputados, tiene buenas razones para que su gobierno no pare la alegría de un buen compartir. Que la lucha contra la delincuencia no se va a ganar prohibiendo a la gente divertirse, piensa el político. A Pacheco le gusta la música y El Espía ha sabido que tiene preferencia por un local donde le dejan “pinchar” sus discos y hacer una doble jornada como disc jockey. Eso está muy bien. No hay nada más peligroso para el ciudadano de a pie que una clase política sin aficiones.

