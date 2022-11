El “Go Fund Me” de Participación

Los amigos de Participación Ciudadana enviaron una nota de prensa a El Espía, anunciando la creación de una plataforma virtual para recibir contribuciones de la ciudadanía, algo así como un Go Fund Me, pero del movimiento cívico no partidista que busca luchar contra la corrupción, entre otras cosas.

El Espía se pregunta si esto se trata de modernidad y unirse a los nuevos tiempos o si será que los organismos que generalmente contribuyen con la existencia de Participación Ciudadana le han sacado los pies.