Antes de quitar hay que pagar

A los vecinos se les vio muy felices con el retiro de los bloques de cemento que marcan la ciclovía de la avenida Bolívar. Aunque no logran reunirse con la Alcaldesa, creyeron que sus mensajes habían tenido buena acogida. La alegría duró apenas unas horas: se retiran para asfaltar la vía y se repondrán.

El Espía ha oído por ahí que hasta que no se pague el préstamo del BID que financió su colocación... no hay manera de que los retiren. Los más contentos, los motoristas, que son los que las utilizan. No era esa la idea, pero...