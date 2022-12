Altos dirigentes del PRM circularon ayer una carta de apoyo a Roberto Fulcar, que se encuentra en el extrajero por motivos de salud que ya su familia hizo públicos. El domingo por la tarde, Julito Fulca amenazó con demandar a los difamadores de su hermano (sin epecificar quiénes eran) y con dar fuertes declaracuones. No las dio. La carta, supo El Espía, circuló ayer digitalmente y los citados dieron su consentimiento a aparecer en la lista. Pero el logo del Partido Revolucionario Moderno no la encabezaba porque no era oficial, sino personal.

