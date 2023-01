¿Y quién se beneficia de eso?

Que una universidad no certificada en el país (ni en ningún sitio) encuentre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un lugar para que se reciban a sus “diplomados” como “magisters” no solo es grave, sino que también llama a uno a preguntarse quién o quiénes se han beneficiado de ser maestros (¿o funcionarios) de la Primada de América con “maestrías” que realmente no lo son porque ni cumplen con los parámetros necesarios para ser tales ni tampoco con las horas de pupitre suficientes.

