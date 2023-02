El ministro ha tenido que dar un golpe en la mesa y terminar con los rumores que salían de su propia institución y que daban por sentado que había presentado la renuncia. “Lo anunciarán el 27, con otros cambios, para que no sea tan llamativo”, se atrevían a decir sus subordinados. El caso es que no, que el ministro ha dicho que no se va y que su compromiso con el presidente Abinader, con las funciones que desempeña y con el país, están por encima de sus gustos y disgustos. “El 27 veremos, responden los otros. Ya veremos...”

