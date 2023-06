Atallah saca la cabeza y mira la alcaldía

Conforme pasan los días y ante el silencio de Carolina Mejía, en torno a si optará o no por una repostulación en el cargo, los motores han comenzado a calentarse a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ayer sacó la cabeza y se sumó con sus aspiraciones el dirigente Alberto Atallah, quien salió al ruedo con el slogan "La Capital no quiere que le den vuelta". Atallah encontró en el escenario a Neney Cabrera, con su vuelta, mientras se mantiene la expectativa de si va o no la alcaldesa.

