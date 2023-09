Limpiando las playas

El tercer sábado de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de la Limpieza de Playas. Este año ha pasado como por debajo del radar y no ha tenido en nuestro país tanta publicidad o apoyo como en ediciones anteriores. No es que la conciencia ambiental vaya en retroceso o que la juventud, normalmente entusiasta, se haya rendido. Para algunos exparticipantes en estas batidas, el problema no está en limpiar sino en dejar de tirar basura. Recoger la de otros aburre...

