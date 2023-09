Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, no anda nada contento con sus coleguitas jóvenes, porque con facilidad pierden la concentración en las sesiones y en ocasiones las abandonan cuando les pica el hambre. La situación mantiene al veterano legislador incomodo, y ayer no se contuvo, pues la sesión se detuvo por media hora debido a que sus señorías se fueron al restaurante a comer. En medio del pique de Pacheco, señaló "es verdad que la experiencia no se improvisa..."

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.