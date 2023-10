¿Dónde está el Presupuesto?

El jueves pasado, el Gobierno informó que se depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2024. Pero a diferencia de otros años, hasta ayer no se había divulgado su contenido en detalle. La Digepres espera que la Cámara lo publique primero para hacer lo propio, pero la página web legislativa ha estado en mantenimiento desde el viernes. ¿Será que no se depositó nada o se ha guardado para no competir con las primarias del PRM?

