Entre renuncias y juramentaciones

Las renuncias y cambios de parcelas políticas se han incrementado en los últimos días y todo parece indicar que seguirá creciendo conforme avance el calendario de las elecciones municipales del 18 de febrero.

Renuncian senadores, diputados y hasta candidatos. A la par, los principales partidos anuncian juramentaciones de nuevos militantes. Bueno, el horno no está para galleticas y lo peor es que no hay sanciones por saltar el charco, que no es más que transfuguismo.