Y vuelven las encuestas...

Apenas una semana y unos días después de las elecciones municipales ya comienzan a llover nuevamente las encuestas, obviamente que ahora apuntando a las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo.

Deben entender algunos amigos políticos que estas herramientas no deberían usarse para engañar al público, ni mucho menos para manipular, porque al final de cuentas el pueblo no es tonto y no vota basado en encuestas.