Cuidado con las críticas...

Algunos políticos tienen que entender que más que los intereses individuales deben de poner al país primero. No se puede denostar todo porque nos encontramos en campaña electoral, bajo el entendido de que “ellos también lo hacían” porque queda muy mal parado el que se cobija bajo ese árbol. Cuestionar al gobierno y a la Cancillería por no apresurarse a emitir opinión sobre la situación entre Ecuador y México, cuando se hizo un comunicado conjunto, no es necesario.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.