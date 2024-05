¿Y con quién van a pelear?

En la vida hay pleitos que vale la pena echarlos, otros que es mejor dejarlos pasar porque cuando llega el momento de que uno parece un intransigente, para no decir loco, hace más daño que bien a su causa. Es lo que parece que está sucediendo con la ADP, que recibió un aumento de un 8 % "unilateralmente" pero dice Eduardo Hidalgo que no es suficiente que las huelgas seguirán esta semana si no aumentan más. Lo mucho hasta Dios lo ve, dice un dicho. Aplíquenlo.

