Semana crucial para el consenso

No ha pasado un mes desde la juramentación del nuevo mandato del presidente Luis Abinader y ya este enfrenta un gran desafío con la reforma constitucional que envió al Congreso. Los legisladores del PRM se han “amotinado” y no están dispuestos a acatar la reducción de diputados. Los próximos días serán cruciales para buscar consenso y lograr que el presidente alcance su propósito. No solo se trata de la oposición, que ya ha fijado su posición, sino también de sus propios compañeros de partido.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.