Quien no debería hablar

Ciertamente, las medidas anunciadas para "aligerar" el tránsito no han caído del todo bien en la ciudadanía, aun cuando todavía no han sido implementadas por completo. Pero hay algunas personas que no deberían tratar de hacer leña de ese árbol caído.

Uno de ellos es Tobías Crespo, ex director general de Tránsito Terrestre y promotor de la fallida ley 63-17, que está supuesta a regular el caos en nuestras calles.

Crespo ya pasó por ahí, no resolvió el tema y ahora se nos vende como experto. ¡Así no!