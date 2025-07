Feliz independencia... sin embajadora

Llegó el 4 de julio, pero la silla principal sigue vacía. La nominada a embajadora de Estados Unidos en República Dominicana brilló por su ausencia en la celebración oficial de la independencia estadounidense organizada por su propia embajada porque...sigue nominada. Presente, la ex, Robin Bernstein. No se resigna a...ser ex.

Pero todo indica que, para el Senado de EE. UU., asignar una embajadora en Santo Domingo no es exactamente urgente. La nominación duerme el sueño burocrático en algún cajón del Capitolio, mientras aquí seguimos con discursos sobre "socios estratégicos" y "amistades históricas"... sin representación diplomática a la altura.

El receso de verano del Senado está a la vuelta de la esquina. Si no la confirman antes, tendremos que seguir celebrando aniversarios y cortes de cinta con encargados interinos y discursos reciclados.

Parece que en Washington no hay prisa. Y en Santo Domingo, tampoco hay a quién pedirle explicaciones.

Happy Fourth of July!