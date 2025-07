Las actividades sin prensa

En los últimos meses, se ha convertido en una especie de nueva costumbre, que algunas instituciones realicen actividades a las que no invitan a la prensa sino que llevan los influencers que están ligados a ellas. No hay preguntas, no hay respuestas y solo una nota para informar que se hizo tal o cual cosa.

¿Cuál es el miedo que tienen algunos funcionarios de tener que enfrentar preguntas de los periodistas?

¿Será que tienen algo que esconder y prefieren, por eso, solo actividades sociales?