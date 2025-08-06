Equipos y más equipos para cédulas

En medio de una caída en las expectativas de crecimiento del país, la Junta Central Electoral invertirá RD$6 mil millones para expedir una nueva cédula de identidad.

Sería bueno que alguien pueda explicar por qué no se pueden usar los equipos y el formato que ya tenemos para renovar los documentos, que solamente tienen validez real en territorio dominicano. ¿De verdad para incorporar un chip o cualquier otra cosa necesitamos que se gaste tanto dinero en eso, en este momento?