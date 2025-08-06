×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Equipos y más equipos para cédulas

    $6 mil millones para una nueva cédula: ¿Lujo innecesario en tiempos de crisis?

    En medio de una caída en las expectativas de crecimiento del país, la Junta Central Electoral invertirá RD$6 mil millones para expedir una nueva cédula de identidad.

    Sería bueno que alguien pueda explicar por qué no se pueden usar los equipos y el formato que ya tenemos para renovar los documentos, que solamente tienen validez real en territorio dominicano. ¿De verdad para incorporar un chip o cualquier otra cosa necesitamos que se gaste tanto dinero en eso, en este momento?

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.