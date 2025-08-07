×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Las decisiones del TSA

    Algunas decisiones del Tribunal Superior Administrativo han dado mucho de qué hablar

    Desde hace un tiempo, algunas decisiones del Tribunal Superior Administrativo han dado mucho de qué hablar porque no se entiende la lógica con la que se maneja.

    Por ejemplo, en Costa Caribe, acaba de otorgar permiso para que se edifique un motel al lado de un parque infantil construido por la alcaldía del Distrito Nacional.

    Se entiende perfectamente el derecho a la propiedad y a la empresa privada, pero debe existir una lógica de qué se construye y dónde. ¿O no es así?


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.