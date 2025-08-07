Las decisiones del TSA

Desde hace un tiempo, algunas decisiones del Tribunal Superior Administrativo han dado mucho de qué hablar porque no se entiende la lógica con la que se maneja.

Por ejemplo, en Costa Caribe, acaba de otorgar permiso para que se edifique un motel al lado de un parque infantil construido por la alcaldía del Distrito Nacional.

Se entiende perfectamente el derecho a la propiedad y a la empresa privada, pero debe existir una lógica de qué se construye y dónde. ¿O no es así?