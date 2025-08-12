×
    | 1 min de lectura

    Otra estampida en el PLD

    ¿Se desintegra el PLD? La nueva ola de renuncias sacude a la oposición

    Ayer renunciaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el exsenador José del Castillo Saviñón, Charinee Ovalles y Luis Alberto Peláez en otra estampida de personas que fueron relevantes en la organización morada en el pasado reciente.

    Francisco Javier García dijo a inicios de esta semana que el PLD se mantenía en segundo lugar en el favor del público, pero la organización no logra detener la hemorragia de dirigentes.

    Los que salen reclaman falta de apoyo institucional... ¿será verdad?

    • PLD

