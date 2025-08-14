Los boches de las juezas

Aunque el Ministerio Público consiguió una serie de condenas en el caso que se conoció contra los hermanos Medina Sánchez y compartes, llamó mucho la atención la cantidad de boches que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, dirigió a los fiscales que investigaron y prepararon el expediente contra los imputados.

Lo menos que dijo la jueza Arias es que metieron archivos de cosas que no tenían nada que ver con el caso. Con razón tardó tanto el proceso.