×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Los boches de las juezas

    La tensión en el tribunal: golpes y desaciertos en el caso Medina Sánchez

    Aunque el Ministerio Público consiguió una serie de condenas en el caso que se conoció contra los hermanos Medina Sánchez y compartes, llamó mucho la atención la cantidad de boches que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, dirigió a los fiscales que investigaron y prepararon el expediente contra los imputados.

    Lo menos que dijo la jueza Arias es que metieron archivos de cosas que no tenían nada que ver con el caso. Con razón tardó tanto el proceso.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.