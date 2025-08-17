¿Qué dirá Francisco Javier?

El exministro de Turismo de, Francisco Javier García, promete dar revelaciones este martes sobre el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana.

Luego que el Tribunal Superior Electoral impidiera que se eligiera el o la candidata presidencial del PLD, los ánimos han estado caldeados en el partido morado.

Algunos sugieren que García lanzará unos dardos bien filosos contra los que lideraron los movimientos frente al TSE para frenar sus aspiraciones. Ya veremos lo que pasa mañana.