El espía
    | 1 min de lectura

    El juego de LA Semanal

    La mecánica del poder: rueda, preguntas y evasiones

    Un ocurrente le pidió a ChatGPT que creara un juego basado en LA Semanal con la Prensa, la rueda de prensa del presidente Luis Abinader. Así fue. La mecánica es que Abinader está en el centro mientras de todos lados le caen preguntas verdes y rojas. El truco consiste en evadir las rojas y atrapar las verdes desplazando la figura que representa al mandatario. El Espía jugó y perdió, por lo que le gustaría pedirle una clasecita al presidente que tiene tanta habilidad para evadir los temas de lo que no quiere hablar y aprovechar los que sí.

