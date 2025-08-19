×
El espía
    1 min de lectura

    La transmisión indiscreta

    Un entretenimiento ante la prolongada espera del proceso

    Todavía se habla del juicio donde Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a siete años de prisión. Un entretenimiento ante la prolongada espera del proceso, que concluyó en la madrugada, fueron las conversaciones entre algunos asistentes, la mayoría periodistas, que se escuchaban de fondo durante la transmisión del juicio. Hubo quien corrió a llamar por teléfono para avisar que todo el mundo estaba oyendo lo que decían, no fuera algún indiscreto a soltar un chisme impublicable.

