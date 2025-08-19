La transmisión indiscreta

Todavía se habla del juicio donde Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a siete años de prisión. Un entretenimiento ante la prolongada espera del proceso, que concluyó en la madrugada, fueron las conversaciones entre algunos asistentes, la mayoría periodistas, que se escuchaban de fondo durante la transmisión del juicio. Hubo quien corrió a llamar por teléfono para avisar que todo el mundo estaba oyendo lo que decían, no fuera algún indiscreto a soltar un chisme impublicable.

