¿El tenis y el zapato?

En la rendición de cuentas del senador Omar Fernández estuvo su novia Alexia Rubio en primera fila.

Un curioso sugirió que cuando Omar y su papá, el expresidente Leonel Fernández, vuelvan a jugar a las preguntas y respuestas, como lo hicieron el pasado Día de los Padres, se incluya la pregunta ¿quién está enamorado?

Para ver si el dúo de políticos coincide en levantar las dos manos, como cuando le preguntaron quién será presidente de la República, o si el zapato de Leonel se queda abajo y solo alzan el tenis de Omar.