    | 1 min de lectura

    ¿Y esa discriminación?

    ¡Qué absurdo! Separar pasajeros por sexo en el AILA genera controversia

    Disparates se ven a diario y por doquier. Por ejemplo, en el AILA dividen por sexo a los pasajeros cuando van a pasar el control de seguridad. Matrimonios y familias desunidas por una medida a todas luces absurda, sobre todo cuando las filas se alargan. Lo que procede es habilitar todas las zonas y no solo dos. Para algo se pagan esas tasas en los aeropuertos dominicanos, de las que se alimenta el CESAC, responsable de esa molestia innecesaria.

