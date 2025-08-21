¿Y esa discriminación?
¡Qué absurdo! Separar pasajeros por sexo en el AILA genera controversia
Disparates se ven a diario y por doquier. Por ejemplo, en el AILA dividen por sexo a los pasajeros cuando van a pasar el control de seguridad. Matrimonios y familias desunidas por una medida a todas luces absurda, sobre todo cuando las filas se alargan. Lo que procede es habilitar todas las zonas y no solo dos. Para algo se pagan esas tasas en los aeropuertos dominicanos, de las que se alimenta el CESAC, responsable de esa molestia innecesaria.