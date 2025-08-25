La visa de EE. UU. es un privilegio

Que los Estados Unidos revise todas las visas expedidas para ingresar o vivir en ese país debería preocupar. Sí, pero no. Quien cumplió con las reglas y en su país es buen ciudadano, a nada tiene que temer.

Pero aquellos que han ido a parir en hospitales norteamericanos y no pagaron, los que violaron el tiempo de estadía o trabajaron con visado turístico, puede que tengan problemas. Ciertamente, la visa USA es un privilegio que no un derecho.