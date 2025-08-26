El olvido de la ministra

Hablando, la ministra de Interior y Policía hace honor a lo que significa su nombre, Faride, en árabe: excepcional.

Ayer, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio habló bonito sobre la disminución del índice de homicidios.

Se le olvidó, quizás por el empeño en la oratoria, el aumento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales, enmascaradas como "intercambios de disparos".

La gente los apoya, pero no es la popularidad que busca la ministra, ayer vestida de blanco inocente.