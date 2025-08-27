Si sube, sube, y si baja, sube

Este es un gobierno que se ha caracterizado por romper hitos históricos en todo, incluyendo la extraña evolución de la tasa de homicidios y el rarísimo aumento de la cantidad de muertos que desvive la Policía.

En el pasado, cuando bajaba la tasa de homicidios intencionales, también bajaban los no intencionales y las víctimas de las patrullas letales.

Desde el 2021, ha bajado la tasa, pero aumentaron las matanzas involuntarias. Entonces, cuando sube, sube, y cuando baja, también sube. ¿Será eso parte de la reforma policial?