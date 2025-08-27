×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Si sube, sube, y si baja, sube

    En el pasado, cuando bajaba la tasa de homicidios intencionales, también lo hacían los no intencionales

    Este es un gobierno que se ha caracterizado por romper hitos históricos en todo, incluyendo la extraña evolución de la tasa de homicidios y el rarísimo aumento de la cantidad de muertos que desvive la Policía.

    En el pasado, cuando bajaba la tasa de homicidios intencionales, también bajaban los no intencionales y las víctimas de las patrullas letales.

    Desde el 2021, ha bajado la tasa, pero aumentaron las matanzas involuntarias. Entonces, cuando sube, sube, y cuando baja, también sube. ¿Será eso parte de la reforma policial?

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.